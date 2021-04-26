Экс-глава банка задержан в Москве за вывод 1 млрд рублей

Бывший председатель правления банка и его заместитель задержаны в Москве по подозрению в выводе активов на сумму более 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, с сентября 2018 по январь 2020 года злоумышленники выводили деньги клиентов банка путем выдачи необеспеченных кредитов подконтрольным физическим лицам. В результате на балансе кредитной организации образовался «портфель потенциально невозвратных ссуд» на общую сумму более миллиарда рублей.

«Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество», – сказала Волк, передает РИА «Новости».

Сейчас оба задержанных заключены под стражу, принимаются обеспечительные меры по возмещению ущерба. О каком конкретно банке идет речь, пока не уточняется.