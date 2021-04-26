Минкульт вернул Татьяну Доронину к руководству МХАТ имени Горького

Согласно новому уставу МХАТ имени Горького, руководить театром будут директор и президент, художественного руководителя будет выбирать директор по согласованию с Минкультуры, сообщила пресс-служба ведомства.

В соответствии с уставом театра от 2018 года, руководителем МХАТ был худрук. Министерство культуры в ходе проверки выявило серьезные нарушения в работе театра. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании президентского гранта, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру.

«В целях исключения в дальнейшем подобных ситуаций (выявленных нарушений – ред.) Минкультуры РФ принято решение внести изменения в устав МХАТ имени М. Горького… В результате руководителями учреждения будут и директор, и президент. Художественного руководителя театра принимает на работу директор по согласованию с Минкультуры России», – передает сообщение пресс-службы Минкультуры РИА «Новости».

Временно исполняющим обязанности директора в настоящее время является Олег Михайлов, президентом – народная артистка СССР Татьяна Доронина, художественным руководителем – Эдуард Бояков.

Ранее несколько актеров МХАТа потребовали взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию.

В апреле полиция возбудила уголовное дело по статье о клевете после публикации в соцсети ложной информации, порочащей честь и достоинство Боякова.

Конфликт среди артистов МХАТ имени Горького, как сообщал ранее представитель театра Федор Кириллов, возник из-за того, что часть актеров отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе использования мата на сцене. Те, кто подал иск, не согласились со сменой творческой концепции МХАТ имени Горького, с новым прочтением тех произведений, которые ставят в театре, в том числе с использованием ненормативной лексики в спектаклях.