 

Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным

26.04.2021, 14:28, Новости дня
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“Я действительно предложил – и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться”, – сказал президент.

По словам Зеленского, “все идет к тому, что эта встреча состоится”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).
Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.
В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня – что готов встретиться с Зеленским в Москве.
23 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала ответ Зеленского. Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.
В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.
Ермак считает, что в Киев приглашать Путина некорректно.
Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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