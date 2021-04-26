Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным

“Я действительно предложил – и это слышали – встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться”, – сказал президент.

По словам Зеленского, “все идет к тому, что эта встреча состоится”.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина не ведет прямых переговоров с боевиками и настаивает, что стороной конфликта является Россия, а не незаконные вооруженные формирования, которые финансирует Москва. “Мы готовы к диалогу с мирным населением этих территорий. Но не с теми, кто является непризнанным с точки зрения международного права, а следовательно, не может представлять местное население”, – заявил Зеленский в 2020 году.

В своем обращении, опубликованном 20 апреля 2021 года, Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил главе Украинского государства через два дня – что готов встретиться с Зеленским в Москве.

23 апреля пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель анонсировала ответ Зеленского. Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов ко встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”.

Ермак считает, что в Киев приглашать Путина некорректно.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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