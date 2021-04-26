“Рассекаешь без трусов?”, “А что по белью?” В сети обсуждают фото Каменских в парео

Артистка позирует в кадре с закрытыми глазами, обнажив в разрезе парео ногу и пах.

“Закрыть глаза и раствориться в моменте”, – подписала снимок артистка.

“И не забыть надеть трусы”, – продолжили фразу артистки подписчики.

“А что по белью?” – отреагировали на фото подписчики артистки.

“Рассекаешь без трусов?” – интересуются пользователи сети.

“Трусы сливаются с кожей. Присмотритесь”, – написали поклонники артистки.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с Потапом в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

28 марта 2021 года певица сообщила, что отправляется с подругами и мамой в Мексику на съемки реалити-шоу “Девочки рулят”, заявив, что ей нужна перезагрузка.

8 апреля артистка презентовала первый выпуск, в котором показала негативную реакцию Потапа на ее решение уехать в Мексику без него. “А со мной посоветоваться? Я муж все-таки и могу знать о таких сюрпризах заранее. Мы всегда ездили вместе. Это не очень правильно по отношению к мужу. Извини, но я не понимаю”, – заявил тогда Потап.

В пятом выпуске реалити-шоу Каменских встретилась с мужем, который прилетел в Мексику неожиданно для нее.

25 апреля в комментарии “Світському життю” на “1+1” Каменских заявила, что уже вернулась домой.

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