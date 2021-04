“Прическа заслуживает “Оскар”, “Пожалуйста, убери этот хвостик”. В сети обсуждают новый образ 57-летнего Питта

Пользователи сети отреагировали на перемены во внешности актера.

Фото: ЕРА

“Сегодня сделала маску для волос, приняла витамин для блеска, но не думаю, что мои волосы выглядит так же красиво и блестяще, как хвостик у Питта”, – написали в Twitter поклонники актера, комментируя его появление на церемонии.

I did a hair mask in the shower today, took a “glow” vitamin, and I still don’t think my hair looks as nice and shiny as Brad Pitt’s low key man bun.

— Sarah (@SayWalters) April 26, 2021

“Отращивал волосы для церемонии?” – интересуются пользователи сети.

The handsome #BradPitt presents the award for Best Supporting Actress at the #Oscars Growing hair out for a project? pic.twitter.com/lxFJRH6ZdI

— Lynzy * * * (@actuallylab) April 26, 2021

“Нет, Питт, пожалуйста, убери этот хвостик”, – не оценили перемены во внешности актера зрители церемонии.

No no Brad Pitt please take your hair out of the man bun. It’s been a hard year we deserve some joy. #Oscars

— Giana (Gigi) Mucci (@RatedGiana) April 26, 2021

“Питт выглядит таким красавчиком с этими волосами”, – написала пользователь сети под ником Agnes.

Brad Pitt looks so hot with his hair like that #Oscars pic.twitter.com/9GdEWF25UA

— Agnes * (@BuckyFearIess) April 26, 2021

“Прическа Питта заслуживает “Оскар”, – заявил в Twitter пользователь Gomers.

Brad Pitt’s hair deserves an honorary Oscar

— Gomers (@ItsTheNomad) April 26, 2021

На рекламных фото, опубликованных в марте на странице итальянского мужского бренда Brioni, Питт выглядел вот так.

Контекст:Питт был одним из 15 ведущих церемонии вручения премии “Оскар”, которая состоялась в ночь с 25-го на 26 апреля.

