Стали известны даты проведения дополнительной сессии ВНО

Согласно обнародованному графику, тестирование по химии состоится 29 июня, по английскому языку – 1 июля; немецкому языку – 2 июля; испанскому языку – 5 июля; французскому языку – 6 июля; математике и математике с заданиями уровня стандарта – 7 июля; физике – 8 июля; украинскому языку, украинскому языку и литературе – 9 июля; истории Украины – 12 июля; биологии – 13 июля; географии – 14 июля.

Результаты дополнительной сессии будут опубликованы на информационных страницах участников ВНО до 23 июля.

Зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии внешнего независимого оценивания можно будет с 6-го по 18 мая.

Контекст:Регистрация на пробное ВНО стартовала 5 января и продлилась до 16 января. Само пробное ВНО в большинстве регионов Украины прошло 10 апреля.

В Киеве и Николаевской области из-за продления карантина пробное ВНО пройдет 15 мая.

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая (тестирование по химии) до 15 июня (тестирование по географии). В Министерстве образования и науки Украины заверили, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

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