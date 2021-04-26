Гозман объяснил, какие условия могут привести к свержению Путина

“Он перестал быть незаменимым. И когда всем плохо, а он не незаменим, то это условие для дворцового переворота. Когда группа людей убивала [российского] императора Павла, они знали, что элита не будет возмущена этим, а вздохнет с облегчением. Единственное – что они знали, кто будет следующим царем – цесаревич Александр Павлович. Пока у них нет этого “Александра”. Как только он появится – дни этого режима будут сочтены”, – сказал он.

По словам российского политика, Путин стал незаменимым в России, когда “стал решать проблемы, стал тем человеком, в кабинете которого все обо всем договариваются, если были проблемы у олигархов, генералов, бандитов”.

“Слова “если не Путин, то кто” были словами для элиты, а не для народа. Но в связи с пандемией он перестал соответствовать этой роли, когда он спрятался в бункер и не вылезал оттуда и до сих пор вылезает только изредка”, – объяснил Гозман.

Контекст:Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

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