В Кремле допустили оперативные контакты руководства с Индией в связи с коронавирусом

Рост числа случаев коронавируса в Индии вызывает беспокойство, в ближайшие дни могут состояться оперативные контакты между Москвой и Нью-Дели, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы весьма обеспокоены этими печальными новостями, которые приходят из Индии. Пока мне неизвестно о том, что были какие-то обращения со стороны индийских властей по вопросам помощи. Но мы не исключаем в ближайшие дни контактов телефонных, оперативных контактов между руководством РФ и Индии», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее издание The Hindu со ссылкой на источники сообщило, что РФ может передать Индии кислородные генераторы, концентраторы, а также лекарства, необходимые для лечения коронавируса.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В стране в последние дни регистрируется более 350 тыс. новых случаев коронавируса за сутки.