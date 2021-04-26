 

В Кремле прокомментировали заявление Земана по взрывам в Врбетице

26.04.2021, 13:00, Новости дня
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Прага выдвинула безосновательные и очень серьезные обвинения в адрес Москвы, но их озвучивание без доказательств – из ряда вон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы видели и обратили внимание на это заявление (президента Чехии Милоша Земана). Мы в этой связи можем повторить еще раз: какие-либо обвинения РФ в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны и не имеют под собой никакой основы. Это очень серьезные обвинения в адрес России, которые были озвучены, но озвучивание таких обвинений без доказательств безосновательно, это, конечно, из ряда вон выходящее действие», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, заявления Праги «идут не просто вразрез с интересами народов двух стран, они уже нанесли чрезвычайный вред двусторонним отношениям», передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, от «чрезвычайного обращения» президента Милоша Земана к чешской нации ждали того, что оно расставит точки над i в конфликте между Москвой и Прагой, переведя его в еще более острую стадию. Однако получилось строго наоборот: Земан признал, что доказательств присутствия неких «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки страны. Теперь главу государства обвиняют в том, что он «подставил» чешские спецслужбы и выступил как адвокат Москвы в «деле о взрывах во Врбетице».

Тем временем в субботу немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам на военных складах в 2014 году во Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов по надуманным поводам.



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