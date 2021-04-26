 

Казанских блогеров наказали за поездку на крыше машины с веслом

26.04.2021, 13:00, Новости дня
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В Казани блогерам, снимающим ролик со стоящим на крыше движущегося авто мужчиной с веслом, выписали штраф, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

В соцсетях опубликовали видео, где в Казани едет автомашина Toyota, на крыше которой стоит мужчина с веслом.

«При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений. Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД, с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину во вменяемых правонарушениях все участники данного происшествия признали», – цитирует ведомство РИА «Новости».

В отношении водителей и пассажиров составили девять административных протоколов на сумму в 10,5 тыс. рублей. Пассажиров привлекли к административной ответственности за нарушение пассажиром правил ПДД, а водителей – за движение по автобусной полосе, опасное вождение и перевозку пассажиров вне кабины.

В 2020 году у телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой за три месяца езды на Lamborghini Aventdator стоимостью 20 млн рублей насчитали штрафы за нарушения ПДД на 170 тыс. рублей.



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