“Он говорил, что на его видео с другой женщиной я”, “Сегодня отношения стали лучше”. Ани Лорак высказалась о бывшем муже Мурате

“Это был сложный период в жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками и вел себя неподобающе в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня…” – сказала она.

По словам Ани Лорак, когда она позвонила супругу, чтобы услышать объяснение, тот заявил, что на видео не он.

“Потом вообще сказал, что это я на видео. Вот такой ход. Он пытался сохранить брак. Просил дать ему шанс. Я терпеливая, но если решила, то назад дороги нет”, – призналась исполнительница.

Она не пожелала судиться с мужем за имущество после того как он подал в суд на его раздел, и супруги заключили мировое соглашение.

“Бумажки для меня никогда не играли особой роли. Я знаю, как жить в голоде”, – отметила певица.

По словам Ани Лорак, они с Налчаджиоглу наладили отношения.

“Была проведена работа над собой и у меня, и у него. Это позволило сегодня выйти на новый уровень общения. Мы проводим время с ребенком совместно, и все, что я испытываю сегодня к нему, это уважение, восхищение, и абсолютно достойное отношение. Сегодня эти отношения лучше, чем были. Почему? Потому что человек вдруг понял, кто я. У него случилось прозрение! Мурат понял: ты же лучше всех, оказывается, тебе я обязан всей своей жизнью, и ты подарила мне лучший подарок на земле – такую прекрасную дочь”, – отметила Лорак.

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. В гражданском браке со своим продюсером Фалесой она прожила с 1997-го по 2005 год, а после разорвала отношения.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

15 августа 2009 года артистка вышла замуж за турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, а в январе 2019 года супруги развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

В марте 2021 года бывшие супруги вместе с дочерью появились на публичном мероприятии в Москве, а в апреле были гостями на дне рождения дочери российского певца Филиппа Киркорова.

Ведущему программы “Судьба человека” Борису Корчевникову в октябре 2020 года запретили въезд в Украину на три года. Он нарушил украинское законодательство, незаконно въехав на территорию оккупированного Крыма.

Корчевникову был запрещен въезд в Украину на пять лет с 5 сентября 2014 года. Он внесен в базу сайта “Миротворец” как антиукраинский пропагандист.

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