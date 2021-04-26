 

В России временно запретили деятельность штабов Навального

26.04.2021, 12:42, Новости дня
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“Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального до решения по делу об экстремистской организации. В решении написано, что на сайтах и в социальных сетях размещаются экстремистские материалы, призывы к массовым беспорядкам, участию в несогласованных акциях”, – говорится в сообщении.

В решении прокуратуры говорится якобы деятельность штабов нарушает права и свободы граждан, отметили юристы.

Контекст:16 апреля 2021 года прокуратура Москвы потребовала признать ряд структур Навального и его сторонников – Фонд борьбы с коррупицей, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального – экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.
В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансируют, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.
19 апреля материалы директор ФБК Иван Жданов сообщил, что дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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