“Оскар 2021”. Самые яркие женские образы церемонии. Фото

Одна из ведущих церемонии, американская актриса Риз Уизерспун посетила мероприятие в красном шелковом платье с драпировкой и контрастным поясом от французского модного дома Dior. Фото актрисы опубликовано на странице бренда в Instagram.

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Публикация от Dior Official (@dior)

Еще одна ведущая церемонии, американская актриса Холли Берри посетила церемонию в платье цвета фуксия от итальянского бренда Dolce & Gabbana, пишет таблоид Page Six. Издание также отмечает, что ради церемонии актриса изменила прическу, появившись в новом образе.

Снимки, сделанные накануне церемонии, Берри разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Британская актриса Ванесса Кирби пришла на церемонию в длинном платье молочного цвета с открытой спиной и длинным шлейфом от итальянского дома моды Gucci. Снимки в наряде она опубликовала в Instagram.

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Публикация от Vanessa Kirby (@vanessa__kirby)

Американская актриса Аманда Сейфрид появилась на мероприятии в красном платье с V-образным вырезом и объемной юбкой от итальянского бренда Armani. Фото актрисы опубликованы на странице компании в Instagram.

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Публикация от Giorgio Armani (@giorgioarmani)

Американская актриса и ведущая церемонии Зендая специально для мероприятия заказала желтое шифоновое платье от итальянского бренда Valentino под названием Force de beauté, оголяющее живот. Фото актрисы размещены на странице бренда в Instagram.

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Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

Американская актриса Анджела Бассетт на церемонии вручения премии “Оскар” была в красном платье с пышными рукавами, сшитом на заказ дизайнерами итальянского дома моды Alberta Ferretti. Фото Бассетт опубликованы на странице бренда в Instagram.

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Публикация от Alberta Ferretti (@albertaferretti)

Американская актриса Виола Девис посетила мероприятие в белом платье от британского дизайнера Alexander McQueen. Наряд был сшит специально для мероприятия, отмечается в публикации на странице бренда.

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Публикация от Alexander McQueen (@alexandermcqueen)

Контекст:Церемония вручения премии “Оскар” проходила в ночь с 25 на 26 апреля на двух локациях. В номинации “Лучшая актриса” награду получила Фрэнсис Макдорманд (“Земля кочевников”), а “Лучшим актером” стал Энтони Хопкинс.

Полный список лауреатов премии опубликован здесь.

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