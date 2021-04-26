 

“Олигархи поняли, что нельзя влиять”. Арахамия рассказал, когда Галущенко могут назначить министром

26.04.2021, 12:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал перед заседанием согласительного совета Рады 26 апреля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“За господина Германа у нас, выглядит так, что есть голоса. Но вы же знаете, с министром энергетики как-то не задалось и могут быть сюрпризы. Поэтому мы готовимся на четверг, чтобы голосовать за него”, – сказал Арахамия. 

Он отметил, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко “остается в команде” и не исключил “новых возможных кадровых решений” в его отношении. 

“Витренко мы пытались назначить одновременно министром энергетики и первым вице-премьером. Но это не удалось, Верховная Рада не поддержала. Поэтому [в случае с Галущенко] мы уже не идем таким путем, идем немного другим”, – добавил он. 

Арахамия рассказал, что предложение назначить Галущенко министром поступило от Офиса президента. 

“Он зарекомендовал себя как профессиональный человек. Мы встречались [для обсуждения его кандидатуры] с фракцией через Zoom. Сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады… То есть мы не будем уже допускать тех ошибок, которые были при попытках назначить господина Витренко, когда мы просто провели его через фракцию и потом внесли в зал”, – добавил он. 

Нардеп сказал, что в ситуации с назначением Витренко “частично была проблема” с влиянием олигархов. 

“Я думаю, что с господином Галущенко… Олигархи поняли, что нельзя влиять, что если мы хотим за кого-то проголосовать, мы это сделаем. Несмотря на то, какое сопротивление они будут организовывать”, – добавил Арахамия.

По слова замглавы фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук, нардепы сейчас собирают подписи под представлением о назначении Галущенко.

Контекст:Кабмин назначил Галущенко вице-президентом “Энергоатома” 6 мая 2020 года. Он юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.
17 апреля СМИ назвали его главным кандидатом на пост министра энергетики Украины. 22 апреля фракция “Слуга народа” заслушала его доклад. 
Верховная Рада дважды пыталась назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз” Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, но проваливала голосование.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / Из-за отключения газа в Донецкой области начали 82 производства – Шмыгаль

02.09 / Умер бывший уполномоченный по правам человека Олег Миронов

12.02 / Зеленский: Сепаратисты хотят сорвать перемирие на Донбассе. Но стойкость наших военных говорит, что мы не дадим этого сделать

18.07 / Умер американский лидер движения за гражданские права Джон Льюис

25.06 / Трамп пригрозил введением пошлин на китайские морепродукты

19.12 / Собчак и Водонаева назвали «Дом-2» эпохой

23.01 / Китай, «Северный поток — 2», торговля, цифровая экономика – Handelsbatt рассказал о камнях преткновения в трансатлантических отношениях

08.02 / Песков заявил, что Украина является частью “русского мира”

08.02 / 7 февраля боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

20.09 / Тихановская ответила на вопрос о контактах с российскими властями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика