“Олигархи поняли, что нельзя влиять”. Арахамия рассказал, когда Галущенко могут назначить министром

Об этом глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия рассказал перед заседанием согласительного совета Рады 26 апреля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“За господина Германа у нас, выглядит так, что есть голоса. Но вы же знаете, с министром энергетики как-то не задалось и могут быть сюрпризы. Поэтому мы готовимся на четверг, чтобы голосовать за него”, – сказал Арахамия.

Он отметил, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко “остается в команде” и не исключил “новых возможных кадровых решений” в его отношении.

“Витренко мы пытались назначить одновременно министром энергетики и первым вице-премьером. Но это не удалось, Верховная Рада не поддержала. Поэтому [в случае с Галущенко] мы уже не идем таким путем, идем немного другим”, – добавил он.

Арахамия рассказал, что предложение назначить Галущенко министром поступило от Офиса президента.

“Он зарекомендовал себя как профессиональный человек. Мы встречались [для обсуждения его кандидатуры] с фракцией через Zoom. Сейчас господин Галущенко встречается с другими фракциями, а потом будет встреча с руководством Верховной Рады… То есть мы не будем уже допускать тех ошибок, которые были при попытках назначить господина Витренко, когда мы просто провели его через фракцию и потом внесли в зал”, – добавил он.

Нардеп сказал, что в ситуации с назначением Витренко “частично была проблема” с влиянием олигархов.

“Я думаю, что с господином Галущенко… Олигархи поняли, что нельзя влиять, что если мы хотим за кого-то проголосовать, мы это сделаем. Несмотря на то, какое сопротивление они будут организовывать”, – добавил Арахамия.

По слова замглавы фракции “Слуга народа” Евгении Кравчук, нардепы сейчас собирают подписи под представлением о назначении Галущенко.

Контекст:Кабмин назначил Галущенко вице-президентом “Энергоатома” 6 мая 2020 года. Он юрист с многолетним стажем работы в государственном и частном секторе, доцент кафедры международного частного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел Украины.

17 апреля СМИ назвали его главным кандидатом на пост министра энергетики Украины. 22 апреля фракция “Слуга народа” заслушала его доклад.

Верховная Рада дважды пыталась назначить бывшего топ-менеджера НАК “Нафтогаз” Витренко на пост первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины, но проваливала голосование.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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