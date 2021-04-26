Skoda начала продажи удлиненной версии лифтбека Octavia Pro

Чешский автогигант Skoda начал продажи в Китае удлиненной модели Octavia Pro.

Автомобиль обладает модернизированной решеткой радиатора, новыми бамперами, стильными колесными дисками. Также в салоне установили «парящий» экран мультимедийного комплекса с диагональю 12 дюймов. Особенностью лифтбэка Octavia Pro также называют виртуальную приборную панель, а также электронный переключатель КПП.

Кроме того, модель имеет улучшенные параметры безопасности, включая предотвращение столкновений, распознавание пешеходов, камеру кругового обзора, а также ассистента в пробках. Под капотом лифтбэка Octavia Pro установлен 1,4-литровый двигатель с турбиной на 150 л.с. мощности. Цена модели в Китае составляет от 1,6 млн рублей в эквиваленте на местную валюту.