Власти РФ могут запретить экспорт бензина

Российское правительство готовится внести бензин в перечень товаров, экспорт которых может быть временно ограничен, это даст властям возможность оперативно ввести запрет, если такое решение будет принято.

Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», следует из протокола совещания у вице-премьера Александра Новака от 21 апреля. Речь идет о том, чтобы в случае необходимости Белый дом смог оперативно запретить экспорт бензина в страны за пределами ЕАЭС, пишет «Коммерсант».

Согласно тексту протокола, правительство решило включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта».

Такой перечень устанавливается постановлением правительства №877 от 15 декабря 2007 года. Он возник, поскольку в 2007 году в РФ наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла), напомнил управляющий партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин. Он отмечает, что само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.

Россия в марте, по предварительным оценкам, экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тыс. тонн бензина в Киргизию, 7,6 тыс. тонн в Белоруссию и 0,3 тыс. тонн в Казахстан, совокупно это 20% от всего экспорта бензина, отмечает Анна Лишневецкая из «Петромаркета». Если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200-400 тыс. тонн продукта в месяц.

От ограничения экспорта пострадают НПЗ, регулярно отгружающие существенные объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа. Доля экспорта Киришского НПЗ – порядка 35%, объем в среднем 140 тыс. тонн в месяц, завод экспортирует практически весь выпускаемый бензин АИ-92 в Европу через порт Усть-Луга, отметила Лишневецкая. По ее мнению, ограничение на экспорт может привести к существенному падению оптовых цен, так как предложение бензина на внутреннем рынке вырастет на 200-400 тыс. тонн, а это 7-14% от текущего спроса.

До сих пор эксперты и участники рынка скептически оценивали перспективы введения ограничений. Так, в случае запрета экспорта нефтекомпании могут перейти на экспорт нафты и других компонентов бензина. Кроме того, если цены на бензин внутри страны слишком снизятся, компании могут сократить переработку. Для всей отрасли потери от экспорта нафты вместо автобензина могут составить 1,3-2,6 млрд рублей в месяц, считает Лишневецкая. По ее мнению, регулятор может использовать дополнительные рычаги воздействия на НПЗ, не допуская снижения выпуска бензина. Если в результате переработка нефти для российских НПЗ станет убыточной, она начнет сокращаться до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке, считает эксперт.