Выборы в шести российских регионах прошли без нарушений

Муниципальные выборы прошли в выходные в Дагестане, Карелии, Тверской, Ярославской, Волгоградской и Курганской областях, существенных нарушений не зафиксировано, сообщают общественные штабы по наблюдению, которые вели мониторинг избирательного процесса.

В Новолакском районе Дагестана завершились досрочные выборы главы села «Ахар». За пост боролись семь кандидатов, шесть из них – самовыдвиженцы, а один – представитель партии «Единая Россия». Как рассказал руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Бунямин Магомедов, обстановка на участках на протяжении дня была спокойная, информирует Независимый общественный мониторинг.

В Зубцовском районе Тверской области на довыборах членов Совета депутатов Княжьегорского сельского поселения по Центральному двухмандатному избирательному округу №1 и Лесному двухмандатному избирательному округу №2 за победу боролись два кандидата от партии «Единая Россия», один – от ЛДПР и два самовыдвиженца. По словам уполномоченного по правам человека Тверской области Надежды Егоровой, все кандидаты, которые принимали участие в выборах, направили на участки своих наблюдателей, вместе с тем их представила и Общественная палата. «В условиях высокого уровня конкуренции, избирательный процесс прошёл без нарушений», – рассказала она.

В Алексеевском муниципальном районе Волгоградской области прошло голосование за кандидатуры на должность главы Рябовского сельского поселения. Этап регистрации прошли три самовыдвиженца и по одному кандидату от партий «Единая Россия», ЛДПР, «Добрых дел, против насилия над животными» и «Справедливая Россия». Явка на выборах на 12.00 составила более 30%, что говорит о высокой электоральной активности местных жителей. Жалоб о нарушениях или обращений о проблемных случаях в избирательные комиссии и на «горячую линию» не поступало.

Также в воскресенье голосовали и жители Ярославской области. Так, в Рыбинске состоялись довыборы депутата муниципального совета городского округа, в Даниловском районе – довыборы депутатов муниципального совета Данилова, в Ярославском районе – досрочные выборы главы Карабихского сельского поселения. Среди кандидатов в избирательных кампаниях представители четырех парламентских партий, а также самовыдвиженцы. «Трехдневные выборы в Ярославской области в целом завершаются без нарушений. Были единичные организационные недочёты со стороны комиссий, но, после оперативной проверки, они своевременно устранялись», – рассказал член Общественной палаты Ярославской области, региональный эксперт НОМ Игорь Ершов.

В Курганской области на муниципальных выборах высокий уровень конкуренции. Председатель Общественной палаты региона Михаил Белоусов рассказал, что на победу в повторных выборах депутата муниципальной думы Далматовского района претендуют кандидаты от четырех парламентских партий, а на выборах в Ключевскую сельскую думу – 15 кандидатов от всех партий и шесть самовыдвиженцев. «На всех участках присутствуют общественные наблюдатели. Они выезжают и на голосование «на дому». На выборах применяются все новые практики: обеспечивается полный санитарный контроль, применяются сейф-пакеты. И комиссии в этих вопросах работают достаточно чётко и слаженно», – поделился мнением глава ОП региона.

В Карелии довыборы в органы местного самоуправления проводились в Беломорском, Кемском, Кондопожском, Олонецком и Прионежском мунциипальных районах. В Питкярантском муниципальном районе досрочно избирали главу Салминского сельского поселения. Никаких нарушений, который могли бы повлиять на исход выборов, не выявлено.