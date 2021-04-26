Ледоход повредил набережную Амура в Благовещенске

Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев.

«На нижнем ярусе (набережной) в районе городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит. Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим, будем восстанавливать. …Случай не гарантийный, поэтому за счет собственных средств», – передает РИА «Новости» слова Имамеева.

Он отметил, что такой инцидент «зафиксирован впервые за много лет».

«Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается», – сообщил Имамеев.

На прошлой неделе ледоход снес часть железобетонного ограждения набережной реки Амур в Хабаровске.