 

Ледоход повредил набережную Амура в Благовещенске

26.04.2021, 10:18, Новости дня
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Ледоход повредил гранитные плиты набережной реки Амур в центре Благовещенска, сообщил мэр города Олег Имамеев.

«На нижнем ярусе (набережной) в районе городского парка действительно торосами сдвинуто несколько плит. Специалисты выезжали, посмотрели. Не критично. Но так, конечно, не оставим, будем восстанавливать. …Случай не гарантийный, поэтому за счет собственных средств», – передает РИА «Новости» слова Имамеева.

Он отметил, что такой инцидент «зафиксирован впервые за много лет».

«Давление льда огромное, поэтому даже гранит поддается», – сообщил Имамеев.

На прошлой неделе ледоход снес часть железобетонного ограждения набережной реки Амур в Хабаровске.



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