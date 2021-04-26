За каденцию Зеленского очень часто возникают вопросы о неформальных переговорах – Ермак

Речь об этом зашла в ходе обсуждения вопроса об увеличении военного присутствия России возле границ Украины. Ермак выразил мнение, что это была “демонстрация силы, попытка повлиять на политические решения”.

“На протяжении двух лет каденции Зеленского очень часто возникают вопросы о каких-либо неформальных переговорах. Может быть, я вас разочарую, но мы сегодня живем в таком информационном мире, что скрыть что-либо практически невозможно. Конечно, не все, о чем говорят лидеры и политические советники, сообщается в пресс-релизах. Но поверьте, основные и принципиальные моменты являются достоянием общественности. Мы не ведем никаких кулуарных переговоров”, – сказал глава ОП.

Он считает, что переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе на момент присоединения к ним Зеленского “уже были заведены в тупик”.

“Зеленский и люди, участвующие в переговорах, имеют большое преимущество перед теми, кто занимался этим до нас. Мы искренне хотим добиться мира, вернуть наши земли и людей. Мы не связаны никакими бизнес-отношениями и обязательствами. У нас чистые помыслы и желания. У нас нет ничего выше, чем интересы нашего государства. И в этом сила нашей позиции”, – заявил Ермак.

Контекст:Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за тогдашнего президента Петра Порошенко – 24,45%.

В числе предвыборных обещаний Зеленского было окончание войны на Донбассе. Однако вооруженный конфликт продолжается. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась, несмотря на достигнутые летом предыдущего года договоренности о прекращении огня.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в оккупированный ею Крым и стягивает войска к границе с Украиной. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

19 апреля верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., позже Европейская служба внешних связей скорректировала цифру до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точные данные, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

Власти РФ на фоне обострения ситуации на востоке Украины объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он анонсировал возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

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