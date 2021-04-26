 

Семейная ссора в магазине в Красноярском крае закончилась убийством

26.04.2021, 8:28, Новости дня
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Следователи СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в убийстве супруги, информирует пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, вечером 23 апреля подозреваемый пришел в магазин, где работала его жена, и начал выяснять с ней отношения, передает «Интерфакс».

В ходе ссоры мужчина выхватил нож и смертельно ранил им супругу. Трагедия произошла на глазах у еще одного продавца этого же магазина.

В настоящее время подозреваемый арестован.

Напомним, в сентябре мужчина убил жену около торгового центра в Москве.



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