Семейная ссора в магазине в Красноярском крае закончилась убийством
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Следователи СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего ранее судимого мужчины, подозреваемого в убийстве супруги, информирует пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, вечером 23 апреля подозреваемый пришел в магазин, где работала его жена, и начал выяснять с ней отношения, передает «Интерфакс».
В ходе ссоры мужчина выхватил нож и смертельно ранил им супругу. Трагедия произошла на глазах у еще одного продавца этого же магазина.
В настоящее время подозреваемый арестован.
Напомним, в сентябре мужчина убил жену около торгового центра в Москве.
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