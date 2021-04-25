 

Оккупанты проводят военные учения в ОРДЛО – украинская сторона СЦКК

25.04.2021, 23:12, Новости дня
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Отмечается, что с февраля текущего года Миссия ОБСЕ постоянно фиксирует существенное увеличение на временно оккупированной территории количества вооружения и военной техники, в том числе запрещенного минского договоренностями. Прежде всего, речь идет о минометы и артиллерийские системы различного калибра, а также РСЗО.

“Частота фиксации указанного вооружения в пределах зоны безопасности растет на фоне проведения РФ военных учений вблизи границ Украины и проходит под видом учений на полигонах, что обустроены на временно оккупированных территориях, и в ходе подготовки оккупантов к очередному военному параду. В общем, 22 апреля БПЛА дальнего радиуса действия СММ зафиксировал 280 единиц ВВТ оккупантов на территории ОРДЛО”, – говорится в сообщении.

В 19 км к югу от Луганска, на территории аэродрома вблизи Победоносного, наблюдатели выявили реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, самоходные гаубицы 2С1 “Гвоздика” и другое вооружение.

На временно оккупированных территориях Донецкой области, неподалеку Углегорска, выявили три прицепные гаубицы Д-30А “Лягушка” калибра 122 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1105692536590028

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.
В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.
Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.
Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск. 
Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы 23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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