 

Huawei отказывается от 5G-модемов на смартфонах

25.04.2021, 22:02, Новости дня
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Компания Huawei готовит к выпуску новую модель смартфона nova 8 Pro, в котором разработчик не предусмотрел установку модема пятого поколения.

Как сообщают источники, аппарат ничем не отличается от современных аналогов. Только он поддерживает не 5G, а 4G. Здесь установлен процессор Kirin 985, обеспечивающий высокую производительность. Есть отличный экран, камеры, достаточный запас памяти и емкости аккумулятора.

По словам экспертов, еще минимум пять моделей данной китайской компании выйдут с игнорированием 5G. Это позволит существенно удешевить гаджеты. Ну и о санкциях забывать не будем. Модемы 5G для Huawei не так уж и просто получить.



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