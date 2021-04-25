Эксперт пояснил, в чем состоят уязвимости нулевого дня

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25.04.2021, 20:14, Новости дня
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Оказывается, многие из нас неправильно понимают значение термина «уязвимость нулевого дня», очевидно, путая его с мифом о конце света в результате якобы существовавшей опасность компьютерных сбоев в 2000 году. Речь идет о совершенно иной проблеме.

По словам эксперта Solar appScreener Даниила Чернова, наличие уязвимости нулевого дня буквально означает, что проблема проявляется внезапно. То есть, никто из разработчиков не мог ее предвидеть. Однако последствия настолько плачевны, что на исправление ошибки нет времени. Вот откуда появился «нулевой день».

Как ни печально, но такая уязвимость может появиться во множестве приложений, а также в операционных системах, утверждает эксперт.



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