 

Пропавшая подлодка ВМС Индонезии раскололась на три части. Все 53 члена экипажа признаны мертвыми

25.04.2021, 19:36, Новости дня
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Глава вооруженных сил Индонезии Хади Тджахджанто подтвердил, что нет никаких шансов найти кого-либо из членов экипажа живым. Поэтому все 53 человека, что были на борту, считаются погибшими.

Как отмечает BBC, заявление было сделано на следующий день после того, как индонезийские военные нашли молитвенные коврики, защитные жилеты и другие вещи, возможно, принадлежавшие морякам.

Контекст:Cвязь с военной подводной лодкой Nanggala-402 пропала 21 апреля. Oдной из причин происшествия с подлодкой могло стать полное отключение электричества во время погружения. По расчетам, кислорода находящимся в субмарине морякам хватало только до 24 апреля.
Nanggala-402 искали три подводные лодки, пять самолетов и 21 военный корабль. Сингапур и Малайзия также оказывают помощь в поисково-спасательной операции. США направляли авиацию для помощи в поисках.
24 апреля СМИ сообщили, что подлодку нашли на глубине около 850 метров возле острова Бали. При этом ее технические характеристики рассчитаны на погружение на глубину до 500 метров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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