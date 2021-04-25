 

Полицейские в Лос-Анджелесе застрелили въехавшего в их машину мужчину

25.04.2021, 19:32, Новости дня
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В Лос-Анджелесе на бульваре Сансет полицейские застрелили мужчину в бронежилете, который врезался в автомобиль правоохранителей, сообщили американские СМИ.

После ДТП мужчина вышел из машины и начал обратный отчет, держа при этом руку за спиной. Полицейские, решив, что у него в руке граната, открыли огонь. Мужчина скончался на месте, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Мотивы и личность погибшего неизвестны. Также не сообщается, было ли у него оружие.

На этой неделе полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку в городе Колумбус в штате Огайо.



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