 

В Иране началось серийное производство собственной вакцины от коронавируса

25.04.2021, 17:48, Новости дня
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По словам Мухбира, до сентября будет произведено более 30 млн доз вакцины, из них в мае – 1 млн доз.

Произведенный препарат обещают передать в минздрав страны.

Клиническое исследование Coviran Bаrekat находится на третьей фазе, говорят иранские ученые. В числе добровольцев – член нацсовета по борьбе с коронавирусом Муни Мухриз.

Агентство отмечает, что вакцину Coviran Bereket впервые испытали на человеке в декабре 2020 года.

Иранское Tasnim News Agency сообщает, что исследования показывают, что после вакцинации новой вакциной уровень антител к COVID-19 повышался у 91% привитых во время первой фазы исследований.

В ходе третьей фазы препарат введут добровольцам в шести населенных пунктах Ирана.

Контекст:В январе верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи запретил импортировать вакцины от коронавируса, разработанные в США и Великобритании.
На 25 апреля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Иране подтвердили почти 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 69 тыс. заболевших. Страна занимает 14-е место в мире по распространению COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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