В Белоруссии сообщили о взломе хакерами сайта БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии сообщило, что сайт Белорусской атомной электростанции был взломан хакерами, которые разместили на нем фейковую информацию.

Ранее на сайте БелАЭС появилась информация, что работа станции может представлять опасность. «Опубликованная в сообщении информация является фейком», – сообщило белорусское министерство в своем Telegram.

«Сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно – сейчас выясняют специалисты», – отмечает Минэнерго Белоруссии.

Напомним, опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.