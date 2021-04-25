 

Президент Чехии заявил, что нет доказательств причастности агентов из РФ к взрывам во Врбетице

25.04.2021, 13:18, Новости дня
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В то же время, по словам Земана, из этого не следует, что подозрение не было серьезным. Тот факт, что BIS не нашел доказательств, не значит, что подозреваемые росийские агенты не находились во Врбетице.  

Земан отметил, что следствие рассматривает две версии причины взрыва: неосторожное обращение с боеприпасами и операция иностранных спецслужб.

Президент Чехии добавил, что, если подозрения о причастности российской разведки к взрывам во Врбетице подтвердятся, то РФ должна будет “заплатить за террористический акт”.

Контекст:Кризис в отношениях Чехии и России разгорелся в апреле. Чешские власти заявили, что россияне Александр Петров и Руслан Боширов причастны ко взрывам в 2014 году на складах с боеприпасами в деревне Врбетице. Тогда погибло два человека. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.
17 апреля глава МВД и первый вице-премьер Ян Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.
18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, включая заместителя посла, и потребовала от них покинуть страну до конца дня 19 апреля.
Министерство иностранных дел (МИД) РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.
21 апреля Гамачек заявил о готовности выслать всех российских дипломатов и строить отношения с Москвой “с самого начала”.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек 21 апреля потребовал, чтобы Россия до 12.00 22 апреля вернула в посольство в Москве всех высланных чешских дипломатов, иначе Чехия уравняет число сотрудников российского посольства с числом чешских дипломатов в РФ. В МИД страны отмечали, что с 20 апреля в посольстве Чехии в Москве работают пять дипломатов и 19 технических служащих. В то же время в посольстве РФ в Праге работают 27 дипломатов и 67 административных и техслужащих.
Россия предложила Праге “оставить ультиматумы для общения внутри НАТО”.
В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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