В Ираке при пожаре в больнице погибли 82 человека

В результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде погибли 82 человека, еще 110 пострадали, информирует со ссылкой на заявление МВД Ирака.

«Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали», – говорится в сообщении, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Багдад аль-Яум».

По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что военная база на территории международного аэропорта Багдада, которую используют США, подверглась ракетному обстрелу.

Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектами ракетных обстрелов становились базы, на которых находятся американские военные, и даже посольство США в Багдаде, из-за чего Вашингтон даже задумался о том, чтобы закрыть его.