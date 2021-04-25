В Ираке при пожаре в больнице погибли 82 человека
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В результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в иракской столице Багдаде погибли 82 человека, еще 110 пострадали, информирует со ссылкой на заявление МВД Ирака.
«Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали», – говорится в сообщении, передает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Багдад аль-Яум».
По данным СМИ, причиной пожара послужил взрыв баллона с кислородом, большинство смертей вызваны отравлением угарным газом. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил задержать ряд руководителей больницы на время расследования, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что военная база на территории международного аэропорта Багдада, которую используют США, подверглась ракетному обстрелу.
Напомним, в Ираке действуют шиитские группировки, которые, как утверждается, прямо подчиняются Ирану. Неоднократно объектами ракетных обстрелов становились базы, на которых находятся американские военные, и даже посольство США в Багдаде, из-за чего Вашингтон даже задумался о том, чтобы закрыть его.
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