 

Священники и паства подрались в Грузии в вербное воскресенье

25.04.2021, 13:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Драка между священнослужителями и паствой произошла в вербное воскресенье в мужском монастыре Салхино в Мартвильском районе на западе Грузии, МВД начало расследование инцидента, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инцидент начался после того, как на воскресную службу в монастырь пришел местный бизнесмен, которого священнослужители обвиняют в присвоении земель и попытке внести раскол в ГПЦ.

Священники говорят, что этот бизнесмен, в частности, хочет присвоить себе винный погреб, где хранится монастырское вино.

На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе начальник краевого управления МВД. Виновникам грозит до одного года тюрьмы.

Верующие собираются в монастырь, чтобы выразить поддержку Патриарху Грузии Илье Второму и не допустить «целенаправленной дискредитации церкви».

 

ГПЦ по всем опросам – самый авторитетный институт в стране. Это не нравится радикальной оппозиции, особенно сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили, ныне – главы украинского исполкома реформ. В грузинских СМИ и в экспертном сообществе отмечают, что за попыткой раскола церкви стоят именно политические радикалы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / В МИД РФ увидели нарушение базовых норм ВТО в ситуации с TikTok в США

31.07 / В Польше оценили эффективность российского «Спрута»

05.11 / В РФ задумались над ужесточением правил оборота оружия

14.07 / В этом году хасиды не приедут в Умань на Рош а-Шана – совещание в МИД Украины

28.06 / Во Франции задержали подозреваемых в краже рисунка Бэнкси – Reuters

11.04 / США и Британия заявили о «российских провокациях» против Украины

27.01 / Spectator – Европа сама виновата в катастрофе с поставкой вакцин

24.08 / Ростовский губернатор предложил продолжить работу по оздоровлению реки Дон

20.07 / В столице Болгарии участники антиправительственной акции перекрыли центральные улицы

07.01 / В Британии Трампа обвинили в беспорядках в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика