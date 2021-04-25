Священники и паства подрались в Грузии в вербное воскресенье

Драка между священнослужителями и паствой произошла в вербное воскресенье в мужском монастыре Салхино в Мартвильском районе на западе Грузии, МВД начало расследование инцидента, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инцидент начался после того, как на воскресную службу в монастырь пришел местный бизнесмен, которого священнослужители обвиняют в присвоении земель и попытке внести раскол в ГПЦ.

Священники говорят, что этот бизнесмен, в частности, хочет присвоить себе винный погреб, где хранится монастырское вино.

На место прибыли усиленные наряды полиции, в том числе начальник краевого управления МВД. Виновникам грозит до одного года тюрьмы.

Верующие собираются в монастырь, чтобы выразить поддержку Патриарху Грузии Илье Второму и не допустить «целенаправленной дискредитации церкви».

ГПЦ по всем опросам – самый авторитетный институт в стране. Это не нравится радикальной оппозиции, особенно сторонникам экс-президента Михаила Саакашвили, ныне – главы украинского исполкома реформ. В грузинских СМИ и в экспертном сообществе отмечают, что за попыткой раскола церкви стоят именно политические радикалы.