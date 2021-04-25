США и НАТО приступили к выводу войск с баз в Афганистане

Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер сообщил о начале вывода войск с ряда баз в этой стране.

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», – цитирует его слова РИА «Новости». Также, по его словам, военные передадут все свои базы силам Афганистана.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин одобрил решение по усилению защиты войск США в Афганистане на фоне их вывода из этой страны. Глава американского государства Джо Байден решил вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября. Он заявил, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство. Байден принял такое решение вопреки советам некоторых помощников.