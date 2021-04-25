 

Президент Чехии выразил намерение выступать за закупку «Спутника V»

25.04.2021, 12:54, Новости дня
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Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если будет недостаток других препаратов.

Об этом сообщают РИА «Новости».

Ранее первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.

Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.



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