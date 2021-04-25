Президент Чехии выразил намерение выступать за закупку «Спутника V»

Президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», если будет недостаток других препаратов.

Об этом сообщают РИА «Новости».

Ранее первый вице-премьер, глава МВД, и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.

Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Позднее Чехия сообщила о решении выслать 18 российских дипломатов, так как якобы подозревает спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. Однако Москва считает действия Чехии попыткой «перекрыть» информацию о готовящемся в Белоруссии государственном перевороте.