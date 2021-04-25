 

Пушков отреагировал на заявление Земана по взрывам во Врбетице

25.04.2021, 12:54, Новости дня
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Чехии об отсутствии доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.

«Неудивительно: доказательства не предьявляли потому, что их просто не было и нет. Нужна была пропанандистская атака – она состоялась. А по сути – нагромождение антироссийских фантазий и очередной мешок дыма. Дезинформация в очередной раз определяет политику», – написал Пушков в своем Telegram.

Ранее Земан заявил, что доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице не было в отчетах контрразведки.

В воскресенье американское издание The New York Times выступило с утверждением, что на складах в деревне Врбетице в Чехии хранила боеприпасы компания ЕМКО болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева, которая поставляла вооружения на Украину.

Накануне немецкое издание World Economy проанализировало версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб ко взрывам на военных складах в 2014 году в Врбетице и обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

До этого член комитета бундестага ФРГ по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что дипломатический кризис между Россией и Чехией следует рассматривать с точки зрения заинтересованности в нем США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем страны Восточной Европы начали вслед за США высылку российских дипломатов, используя для этого абсолютно надуманные поводы.



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