Задержан подозреваемый по делу об отравлении детей хлором под Пензой

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25.04.2021, 11:08, Новости дня
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Следователи задержали подозреваемого по делу об отравлении детей хлором в бассейне в Нижнем Ломове в Пензенской области, сообщила пресс-служба СК России.

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова, следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО ДЮСШ Нижнеломовского района», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Установлено, что днем 24 апреля в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получили отравление хлором разной степени тяжести, 20 детей находятся в лечебных учреждениях.

Отмечается, что в настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Накануне сообщалось, что в бассейне города Нижний Ломов под Пензой хлором отравился 21 человек 2004-2013 годов рождения, семеро детей были госпитализированы. Состояние отравившихся детей оценивается как стабильное.



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