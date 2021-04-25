 

Путин наградил Жириновского орденом “За заслуги перед Отечеством”

25.04.2021, 10:38, Новости дня
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“За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” I степени Жириновского Владимира Вольфовича – депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Как отмечает ТАСС, ранее Жириновский был награжден орденами “За заслуги перед Отечеством” IV, III и II степеней (2006, 2011, 2016).

25 апреля Жириновскому исполняется 75 лет.

Контекст:28 марта Жириновский завыл по-волчьи в прямом эфире телеканала “Россия 1”. По словам политика, президентам США, России и Китая – Джо Байдену, Путину и Си Цзиньпину – на случай, если мир окажется на пороге третьей мировой войны, нужно выработать опознавательный знак, чтобы узнавать друг друга.
Ранее лидер ЛДПР призвал законодательно установить норму по весу для чиновников в 100 кг.
В октябре прошлого года Жириновский заявил, что в Литву нужно “направить спецназ”, чтобы “выкрасть” из гостиницы лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, вернуть на родину, учинить над ней трибунал и “повесить в центре Минска, чтобы все видели”.
Жириновский заявлял, что Беларусь должна вернуться “к родным берегам” по примеру оккупированного РФ Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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