 

Хакеры нашли новый способ кражи денег с банковских карт

25.04.2021, 10:24, Новости дня
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Эксперты предупреждают россиян о том, что злоумышленники изобрели очередной способ обворовывать граждан, считывая их личные данные с банковских карт.

Не вдаваясь в подробности, специалисты по кибербезопасности советуют сменить пароли для входа в личный кабинет. Также следовало бы перейти на push-уведомления, которые считаются более защищенными. И никогда не устанавливайте сомнительные приложения.

Если же вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка, ни в коем случае не давайте ему информацию о карте, напоминают эксперты. Лучше спросите, почему не позвонил ваш постоянный менеджер? В большинстве случаев злоумышленники на этом бросают трубку, так как не хотят терять время на бдительную жертву.



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