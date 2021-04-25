Хакеры нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Эксперты предупреждают россиян о том, что злоумышленники изобрели очередной способ обворовывать граждан, считывая их личные данные с банковских карт.

Не вдаваясь в подробности, специалисты по кибербезопасности советуют сменить пароли для входа в личный кабинет. Также следовало бы перейти на push-уведомления, которые считаются более защищенными. И никогда не устанавливайте сомнительные приложения.

Если же вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка, ни в коем случае не давайте ему информацию о карте, напоминают эксперты. Лучше спросите, почему не позвонил ваш постоянный менеджер? В большинстве случаев злоумышленники на этом бросают трубку, так как не хотят терять время на бдительную жертву.