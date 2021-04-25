 

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

25.04.2021, 10:14, Новости дня
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подает в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.

«Для проведения 20 июня внеочередных парламентских выборов я сегодня подаю в отставку», – сказал он в телеобращении, передает РИА «Новости».

По его словам, парламент Армении два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы, передает ТАСС.

При этом Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета. «До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», – сказал премьер Армении.

Кроме того, он сообщил, что будет кандидатом на пост главы армянского кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

«Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», – добавил Пашинян.

Напомним, что Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле. Он сообщил, что после отставки будет исполнять обязанности премьера до парламентских выборов в стране, которые планируются 20 июня. При этом армянская оппозиция потребовала полностью отстранить Пашиняна от власти. В Кремле заявили, что решение Пашиняна не требует незамедлительного разговора с президентом Владимиром Путиным, кроме того, в любом случае «контакты идут постоянно».



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