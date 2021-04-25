 

В центре Киева перекрыли движение на трех улицах из-за легкоатлетического пробега

25.04.2021, 8:50, Новости дня
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В 9.00 в столице стартовал легкоатлетический пробег V Международный Kyiv Euro Marathon.

“Марафон пройдет по маршруту: ул. Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковка перед кассами Дворца Спорта, Северный выход из НСК “Олимпийский”) – движение по ул. Саксаганского в направлении площади Победы – с площади Победы – по проспекту Победы (только нечетная сторона) до пересечения с ул. Академика Янгеля, на перекрестке улица Победы с ул. Академика Янгеля – разворот в обратном направлении по проспекту Победы – с площади Победы по улице Саксаганского – улица Саксаганского, 2/34 (автомобильно-парковка перед кассами Дворца Спорта)”, – отметили в релизе.

Евро Марафон – международные соревнования, внесенные в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных мероприятий Украины. Из-за пандемии коронавируса марафон проводится без зрителей.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 25 апреля в Украине подтвердили более 2 млн случаев коронавируса, умерло 42  тыс. пациентов, выздоровело – 1,5 млн.
В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.
С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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