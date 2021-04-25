В ДТП с автобусом под Тулой погиб человек

Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем на автодороге М-4 «Дон» в Тульской области, в результате ДТП один человек погиб, еще девять пострадали, сообщило УМВД по региону.

«По предварительной информации, водитель автобуса Неоплан, двигавшийся в направлении Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем Скания, который незадолго до этого, двигаясь с полуприцепом, совершил наезд на препятствие», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что в результате ДТП 54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался на месте.

Как сообщило ведомство, двое детей – мальчик 8 лет и девочка 14 лет и еще один человек, находившиеся в автобусе, госпитализированы в медучреждение. Шестерым пострадавшим оказана медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия.

Накануне при столкновении микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля в Краснодарском крае два человека погибли, еще шестеро получили травмы.