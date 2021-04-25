Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

“Недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В пригороде Песков обстреливали позиции украинских защитников с подствольных гранатометов и стрелкового оружия”, – отметили в штабе.

Вблизи Новгородского, Лебединского и Троицкого боевики вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

По состоянию на 7.00 утра 25 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В районе Песков боевики применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/454917932252019/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., говорил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск.

Российские военные, участвовавшие в учениях в аннексированном Крыму, начали возвращаться на базы 23 апреля. Об отводе войск из Воронежской области командование РФ не сообщало.

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