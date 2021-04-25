Во Вьетнаме предположили стратегию применения Россией комплексов РЭБ для создания «мертвых зон»

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы могут быть использованы для создания «мертвых зон», попав в которые вражеские БПЛА и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, считают эксперты из Вьетнама.

Вьетнамские эксперты рассказали о средствах, с помощью которых будут создаваться «мертвые зоны», где вражеские беспилотники и крылатые ракеты превратятся в груды металлолома, передает ФАН со ссылкой на портал Soha.

«Россия, как известно, потратила значительные ресурсы на развитие системы радиоэлектронной борьбы. За последние годы воинские подразделения страны получили более 20 типов комплексов РЭБ, выполняющих множество задач, начиная от помех радиолокаторам на истребителях и разведывательных самолетах противника до подавления связи на уровне штабов армий и военных операций», – отмечают специалисты.

Указывается, что усилия российских разработчиков РЭБ и финансы не были потрачены напрасно, так как это дало РФ превосходство над США в этой сфере.

Так, вьетнамские эксперты отмечают, что недавно более 20 подразделений радиоэлектронной борьбы провели учения по созданию «мертвых зон» на 15 полигонах в Западном и Южном военных округах. В национальном масштабе подобные учения запланированы на 2022 год.

В середине апреля 49-я общевойсковая армия ЮВО впервые испытала станции РЭБ «Поле-21», способные создавать сплошную зону радиопомех в радиусе 50 километров. На вооружении ВС РФ был принят самый мощный в мире мобильный наземный комплекс РЭБ «Мурманск-БН» с радиусом действия 5 тыс. километров.

Первый такой комплекс появился в Северном военном округе в 2014 году, а в 2017 году он был развернут в Крыму. Еще через год комплекс «Мурманск-БН» получила группировка ВС РФ, дислоцированная в Калининградской области.

Ранее российские СМИ сообщили о запуске Минобороны программы создания «мертвых зон» – районов страны, полностью защищенных от проникновения вражеских беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и высокоточного оружия. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что многие из российских комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не имеют аналогов в мире.

До этого в Челябинской области прошли учения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), на которых были отработаны новые способы подавления дронов. В учениях были задействованы станции подавления РЭБ «Поле-21», «Житель», «Свет-КУ», радиолокационные станции П-19 «Дунай» и «Ниобий».