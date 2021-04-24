 

Выплату украинским предпринимателям “карантинных” 8 тыс. грн Лазебная назвала “неплохой помощью”

24.04.2021, 23:52, Новости дня
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“У каждого предпринимателя свои убытки. Я уверена, что 8 тыс. грн – это тоже неплохая помощь от государства, которую предоставляют уже второй раз за последние полгода. Думаю, люди оценят это”, – сказала Лазебная.

По ее данным, заявки на получение “карантинной” помощи оставили около 260 тыс. украинцев. Финансирование министр пообещала начать 26 апреля.

“Все люди, которые подали [заявку] и соответствуют критериям, условиям, получат свои 8 тыс. грн. На следующей неделе внесут изменения в бюджет и эту программу пополнят деньгами. Но уже вскоре мы начнем выплачивать тем первым, кто подался. Это и наемные работники, и лица-предприниматели, бизнес которых подпал под карантинные ограничения”, – объяснила Лазебная.

Контекст:Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта приняла законопроект №5300 о предоставлении помощи застрахованным лицам на период жестких карантинных ограничений. Этот документ президент Украины Владимир Зеленский внес 24 марта как неотложный. Он предполагает выплаты помощи в размере 8 тыс. грн предпринимателям и наемным работникам, зарегистрированным в “красных” карантинных зонах.
11 апреля Кабинет Министров опубликовал полный перечень видов деятельности, работники которых смогут получить выплаты. Среди них работники кинотеатров, музеев, фитнес-центров и различных заведений розничной торговли.
19 апреля начался прием заявок на получение 8 тыс. грн помощи от государства. Предприниматели и наемные работники в “красных” карантинных зонах могут подать запрос через портал или приложение “Дія”.
21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что заявки подало уже более 200 тыс. человек.
В Министерстве финансов Украины прогнозируют, что услугой воспользуется 1,6 млн граждан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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