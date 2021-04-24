“Угроза нападения сохраняется”. Украинский посол призвал Берлин мониторить отвод войск РФ от границы с Украиной

Об этом он написал в Twitter 24 апреля.

“Хотя в Киеве вздохнули с облегчением, рано давать отбой. [Президент РФ Владимир] Путин маскирует намерения, тяжелая техника остается, угроза нападения сохраняется. Призвал Берлин требовать от РФ международный мониторинг отвода войск”, – отметил посол.

Он уточнил, что такой комментарий дал газетам Funke Medien, аудитория которых – 4 млн читателей.

«Хоча у Києві зітхнули з полегшенням, втім зарано давати відбій. Путін маскує наміри, важка техніка лишається, загроза нападу зберігається. Закликав Берлін вимагати від РФ міжнародний моніторинг відводу військ» *

Коментар для газет * медіа-холдингу Funke Medien (4 млн. чит.) pic.twitter.com/XAGUxlkJzS

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля Шойгу сообщил, что “все поставленные цели достигнуты” и с 23 апреля Россия начнет отвод войск в пункты постоянной дислокации.

В минобороны РФ заявили, что военные 23 апреля начали возвращаться в места дислокации после учений в оккупированном Крыму.

При этом об отводе войск из мест скопления близ границы Украины, который анонсировал Шойгу, ведомство пока ничего не сообщало. Кроме того, СМИ обратили внимание, что, согласно приказу Шойгу, часть техники и вооружения останется на полигоне в Воронежской области. Расследователи считают, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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