Россиянин Карацев вышел в финал теннисного турнира ATP

Россиянин Аслан Карацев победил в Белграде первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, передает ТАСС.

Карацев занимает 28-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии 2021 года – он дошел до полуфинала, где уступил Джоковичу. Тогда спортсмены провели первую встречу друг с другом.

Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), три раза Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018), пять – Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), один – Открытый чемпионат Франции (2016).

Финальный матч пройдет 25 апреля. Карацев сыграет с победителем противостояния между японцем Даниэлем Таро и итальянцем Маттео Берреттини, посеянным на турнире под вторым номером. Призовой фонд соревнований составляет 650 тыс. евро.

Напомним, 7 февраля сборная РФ по теннису завоевала Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в австралийском Мельбурне. 23 ноября 2020 года российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в Итоговом турнире АТР.