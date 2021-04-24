 

Россиянин Карацев вышел в финал теннисного турнира ATP

24.04.2021, 23:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россиянин Аслан Карацев победил в Белграде первую ракетку мира серба Новака Джоковича и вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу 27-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером, передает ТАСС.

Карацев занимает 28-ю строчку мирового рейтинга и является обладателем одного титула АТР. На дебютном для себя турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии 2021 года – он дошел до полуфинала, где уступил Джоковичу. Тогда спортсмены провели первую встречу друг с другом.

Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021), три раза Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018), пять – Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), один – Открытый чемпионат Франции (2016).

Финальный матч пройдет 25 апреля. Карацев сыграет с победителем противостояния между японцем Даниэлем Таро и итальянцем Маттео Берреттини, посеянным на турнире под вторым номером. Призовой фонд соревнований составляет 650 тыс. евро.

Напомним, 7 февраля сборная РФ по теннису завоевала Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup) в австралийском Мельбурне. 23 ноября 2020 года российский теннисист Даниил Медведев одержал победу в Итоговом турнире АТР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / CGTN – Си Цзиньпин пообещал Путину вместе отстоять плоды победы во Второй мировой войне

06.10 / Путин заявил о важности корректной реализации норм Конституции

04.02 / Волочкова после расставания с сожителем снялась с голыми мужчинами и показала шпагат

22.07 / В ОП объяснили необходимость приравнять отчуждение российских земель к экстремизму

20.04 / Euronews – Франция пытается предотвратить ввоз новых штаммов коронавируса

09.09 / Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

03.02 / Названы сроки возобновления авиасообщения с Индией

14.12 / В Telegram-каналах заявили об отставке Пашиняна. Его пресс-секретарь информацию опровергла

27.07 / Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы

07.10 / Отравление Навального: как Запад должен реагировать на вердикт ОЗХО?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика