“Уничтожить кортеж. А потом добить гранатометами”. Лукашенко говорит, что было три сценария “покушения” на него

“Один из вариантов – но это невозможно: на параде [9 мая] застрелить Лукашенко. Это не про нас. Второй вариант: привезли уже в Беларусь гранатометы, потом отказались. Почему? Кортеж президента в силу [вопросов] безопасности передвигается на большой скорости. Их слова: “Вероятность, что мы попадем, очень мала, но засветимся – расстреляют сразу”. Правильно. Тачанку – вот знаете, автомобиль, сзади стоит пулемет крупнокалиберный с бронебойными боеприпасами. Выскочить на дорогу и уничтожить кортеж. А потом добить гранатометами. Это один из вариантов. Следующий вариант: нападение на загородную резиденцию. Прямо называют – в Озерном”, – утверждает он.

По словам Лукашенко, якобы на покушение на него было выделено более $11 млн.

“Уничтожить резиденцию загородную вместе с президентом в деревне – $10 млн. Застрелить снайперу президента – $1 млн выделен был”, – заверил Лукашенко.

Кто должен был профинансировать “нападение”, он отказался говорить, но сообщил, что “продавшийся генерал”, с которым якобы вели переговоры так называемые заговорщики – “агент”.

“Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию”, – цитирует Лукашенко сайт президента Беларуси.

17 апреля ФСБ проинформировало о задержании в России двух граждан Беларуси – политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, которые якобы готовили военный переворот в Беларуси “по отработанному сценарию “цветных революций” с привлечением местных и украинских националистов”, а также физическое устранение Лукашенко.

По версии ФСБ, Федута и Зенкович обсуждали “военный переворот” с “оппозиционно настроенными генералами” вооруженных сил Беларуси и запланировали с ними встречу в Москве. Российская спецслужба заявила, что Зенкович прибыл в Москву после “консультаций с посольством США” в Польше.

В тот же день Лукашенко объявил о подготовке покушения на себя и сыновей якобы с привлечением ФБР и ЦРУ. Он назвал Зенковича “агентом” американских спецслужб.

Также 17 апреля в эфире белорусского государственного канала ОНТ вышел сюжет, в котором показали фрагменты онлайн-конференции, среди участников которой, кроме Зенковича и Федуты, был лидер оппозиционной партии “Белорусский народный фронт” Григорий Костусев (тоже задержан) и еще несколько человек. “Задача номер один – устранить самого главного. Задача номер два – занять, блокировать ОМОН. Задача номер три – занять ряд символических объектов в центре города, в том числе радиостанции и телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли притянуть внешние войска”, – говорит на этих кадрах Зенкович.

Госдеп США 18 апреля заявил, что американские власти знакомы с информацией о предполагаемом заговоре против Лукашенко и видели его заявление о подготовке покушения, но “любое предположение” о причастности к этому американских властей “абсолютно ложное”.

В Беларуси возбудили уголовное дело по статье о “попытке государственного переворота”.

Контекст:Федута – известный белорусский политолог, доктор гуманитарных наук в специализации “литературоведение”, один из авторов Большой российской энциклопедии.

В 1994 году был членом первого предвыборного штаба Лукашенко. После победы последнего стал начальником управления общественно-политической информации администрации президента Беларуси. Тогда он написал книгу “Лукашенко. Политическая биография”. В тексте он утверждал, что уже в 1994-м было видно, что политик готовится к авторитарному правлению.

На выборах президента в 2010 году Федута работал в штабе оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева. 20 декабря его задержали по делу о протестах против результатов выборов, а в апреле 2011 года он был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Amnesty International признала Федуту узником совести.

В предвыборной кампании 2020 года и последующих политических событиях, как пишет Reform.by, ни Федута, ни Костусев активного участия не принимали.

12 апреля жена Федуты сообщила, что он пропал в Москве, связи с ним к тому моменту не было более суток. 13 апреля КГБ Беларуси заявило о задержании Федуты и Костусева.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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