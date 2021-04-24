 

В мире сделали более 1 млрд прививок от коронавируса – данные Bloomberg

24.04.2021, 22:58, Новости дня
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Такого количества прививок достаточно, чтобы полностью вакцинировать 6,6% населения планеты, отметили в агентстве.

Всего вакцинация от COVID-19 проходит в 172 странах.

За сутки в мире кололи в среднем 18,5 млн доз вакцин.

В пятерку стран с наибольшим числом сделанных прививок входят США (225,6 млн), Китай (216 млн), Индия (138 млн), Великобритания (45 млн) и Бразилия (более 40 млн).

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцинация в мире стартовала в декабре 2020 года.
В Украине на утро 24 апреля сделали более 522 тыс. прививок, за последние сутки – 14 339. Украинцев вакцинируют препаратами Covishield, CoronaVac и Pfizer/BioNTech. Прививочная кампания началась 24 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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