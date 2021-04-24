Епифаний о фильме Марченко “Паломница”: Не смотрю российскую пропаганду

“Я только слышал о нем. Потому что общаюсь с верующими и они говорят, что есть такой фильм. Я не смотрю российскую пропаганду”, – отметил Епифаний.

Он высказал предположение, что в проекте могут быть заложены месседжи о прощении, так как фильм был снят “когда, наверное, рассматривали вопросы, что нужно всех простить и принять”.

“Это касается особенно боевиков, находящихся на оккупированных территориях. И сейчас мы видим определенные подобные месседжи и со стороны митрополита Российской православной церкви Украины Онуфрия, который призывает якобы прощать. Но одновременно мы видим совсем другое на практике”, – подчеркнул Епифаний.

Контекст:Марченко 2 марта презентовала авторский проект “Паломница” в Украине, это серия фильмов о людях, которым якобы помогала выжить вера. Она сама снялась в проекте – в одном из эпизодов поцеловала череп монаха.

5 марта телеведущая рассказала, что 12 серий этого проекта покажут на российском православном телеканале “Спас”.

Марченко и Медведчук – кумовья президента РФ Владимира Путина. Глава Кремля крестил их дочь Дарью, которая родилась в 2004 году. Оба члена семейства занесены в базу центра “Миротворец” и находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за вероятного финансирования терроризма.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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