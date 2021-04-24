“Влияние ЦРУ”. Экс-посол США в России Макфол назвал слабое место Путина

“Я довольно хорошо знал и слышал Путина. У меня такое впечатление, что у него большой фикс на наших ЦРУшников, на наше влияние. […] Он не понимает нашу систему. Он считает, что наши ЦРУшники – это как ваши КГБшники, и они имеют такое влияние у нас, как у вас. Это не так, это неправда”, – сказал дипломат.

Он считает, что глава Кремля “преувеличивает влияние ЦРУ и силу ЦРУ”.

“Боже мой, он не понимает, что есть люди в Беларуси, в Украине, в России, которые имеют свои мозги, которые имеют свои идеи, и они не будут ждать какие-то звонки из [американского] Пало-Альто: “Давайте, ребята, делать, что я хочу. Я командир”. Это не работает таким образом. И это его слабое место, я считаю. У него такая паранойя: как будто бы ЦРУ имеет такие возможности, которые они не имеют. Особенно в России. Я бы сказал, везде”, – объяснил Макфол.

По его словам, Путину “очень трудно представить, что люди будут ходить на улицу без какой-нибудь команды от власти”.

“И это его взгляд на мир. Я понимаю. Просто это неаккуратно”, – отметил Макфол.

Контекст:Макфол был послом США в РФ с января 2012 года по февраль 2014 года.

Путин – выпускник московской Высшей школы КГБ №1 – занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

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