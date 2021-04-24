 

“Влияние ЦРУ”. Экс-посол США в России Макфол назвал слабое место Путина

24.04.2021, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Я довольно хорошо знал и слышал Путина. У меня такое впечатление, что у него большой фикс на наших ЦРУшников, на наше влияние. […] Он не понимает нашу систему. Он считает, что наши ЦРУшники – это как ваши КГБшники, и они имеют такое влияние у нас, как у вас. Это не так, это неправда”, – сказал дипломат.

Он считает, что глава Кремля “преувеличивает влияние ЦРУ и силу ЦРУ”.

“Боже мой, он не понимает, что есть люди в Беларуси, в Украине, в России, которые имеют свои мозги, которые имеют свои идеи, и они не будут ждать какие-то звонки из [американского] Пало-Альто: “Давайте, ребята, делать, что я хочу. Я командир”. Это не работает таким образом. И это его слабое место, я считаю. У него такая паранойя: как будто бы ЦРУ имеет такие возможности, которые они не имеют. Особенно в России. Я бы сказал, везде”, – объяснил Макфол.

По его словам, Путину “очень трудно представить, что люди будут ходить на улицу без какой-нибудь команды от власти”.

“И это его взгляд на мир. Я понимаю. Просто это неаккуратно”, – отметил Макфол.

Контекст:Макфол был послом США в РФ с января 2012 года по февраль 2014 года.
Путин – выпускник московской Высшей школы КГБ №1 – занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.09 / Болгария выслала двух российских дипломатов

01.12 / Нефть подешевела на неопределенности политики ОПЕК+

20.07 / В Петербурге заложили два фрегата проекта 22350

06.07 / Сатирик Коклюшкин отреагировал на иск Петросяна

29.03 / Бутусов о ситуации на Донбассе: Мы ведем войну бедных людей

06.08 / В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока – 2»

25.06 / В России началось голосование по поправкам к Конституции, оно продлится до 1 июля

23.04 / ЕС призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря

26.09 / Западные партнеры создадут в Грузии центр кибербезопасности

30.06 / Эксперт: Американцев в споре с Турцией о С-400 подвела вера в доллар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика