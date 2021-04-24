Найден оптимальный способ превращения пластика в топливо

По данным статистики, на сегодня всего-то 9% когда-либо произведенных пластиковых изделий на планете переработано. Еще 12% сожгли в процессе утилизации. Остальная часть, составляющая 79%, в лучшем случае, валяется на свалках, в худшем – загрязняет водоемы и обширные территории на суше.

По мнению специалистов, человечеству необходима эффективная технология дешевой и быстрой переработки выброшенных пластиковых изделий. В противном случае от полимеров придется отказаться вовсе. Но как это сделать, ведь это очень удобный материал?

Похоже, такая технология уже создана. Исследователи из университета Делавэра предлагают перерабатывать полимеры в жидкое топливо – аналог дизеля или авиационного керосина. Запуск такого производства мог бы быстро очистить планету.