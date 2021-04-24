 

Алиев и Эрдоган осудили признание Байденом геноцида армян

24.04.2021, 21:18, Новости дня
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Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в котором обсудили совместные действия в ответ на признание главой Белого дома Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, осудив заявление американского лидера.

«Состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе телефонного разговора главы государств осудили заявление президента США Байдена о так называемом геноциде армян. Отметив, что это решение было ошибочным, президент Ильхам Алиев назвал его исторической ошибкой. Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это заявление неприемлемым», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы президента Азербайджана.

Алиев в ходе беседы заявил, что признание Байденом геноцида армян «нанесло серьезный ущерб формирующимся тенденциям сотрудничества в регионе». Эрдоган в свою очередь поблагодарил своего коллегу за поддержку. Оба лидера «выразили удовлетворение развитием братских и дружеских отношений между Азербайджаном и Турцией», сказано в сообщении.

В субботу Байден официально признал геноцид этнических армян в Османской империи в начале XX века. Турция в свою очередь предупредила США о последствиях заявления Байдена о геноциде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал признание Байденом геноцида этнических армян в Османской империи. МИД Азербайджана в ответ на заявление президента США выразил сожаление.

Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в заявлениях слова «геноцид». В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий «великое злодеяние», и такие определения, как «одно из худших массовых зверств XX века». Сенат и палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году, отмечает РИА «Новости».

В 2019 году за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи проголосовали палата представителей Конгресса США и Сенат. Однако Госдеп отказался официально признать геноцид. Геноцид армянского народа в Османской Турции признали около 20 стран, в том числе Россия. Турция отвергает обвинения.



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